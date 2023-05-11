Президент России назначил новых судей в Самарской области в мае 2023 года

Новые судьи пришли в суды Самары, Тольятти и Кинельского района Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в регионах, в том числе в Самарской области. В губернии новые должности получили восемь человек. Об этом говорится в документе от 10 мая 2023 года.

Так, председателем Комсомольского районного суда Тольятти назначили Александру Винтер, а ее заместителем – Илью Милованова. Пост судьи Самарского областного суда получила Ирина Щетинкина. А должность судьи 11-го арбитражного апелляционного суда – Юлия Бондарева.

Судьями Кинельского районного суда стали Максим Зародов и Юлия Редькина. Назначение в Ленинский районный суд Самары получила Мария Копьева, а в Промышленный – Эльмира Табаева.

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