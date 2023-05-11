В Самарской области будут судить жителя Альметьевска, который грабил местных дачников

Материалы уже переданы в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Альметьевска, которого подозревают в серии краж. Предполагается, что он проникал в дома дачников, проживающих на территории Самарской области. Информацию сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

От нападений грабителя пострадали жители СНТ в Ставропольском районе. Следствие полагает, что в 2022 году обвиняемый незаконно проникал к ним в дома и похищал чужое имущество. В общей сложности было совершено 20 краж.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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