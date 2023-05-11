В Самарской области ликвидировали стихийные свалки в мае 2023 года

О свалках удалось узнать благодаря бдительности местных жителей. Фото: ЦУР Самарская область

В Самарской области продолжается ликвидация стихийных свалок. Еще несколько мусорных завалов были убраны в мае 2023 года. Информацию сообщили в региональном ЦУР.

– Обнаружить свалки и избавиться от них удалось благодаря бдительности местных жителей. С начала мая 2023 года поступило 140 жалоб с просьбой вывезти мусор. Из-за сухой погоды жители опасались возникновения пожаров, – рассказали в ЦУР Самарской области.

Одна из свалок появилась на улице Суворова в Кинеле, вблизи газовой трубы. Около мусорных контейнеров лежали сухие ветки, возникала угроза возгорания. Местные власти привели площадку в порядок.

Аналогичная ситуация произошла в Тольятти на улице Лизы Чайкиной, 49. Здесь свалка образовалась прямо под окнами – туда рабочие принесли остатки упаковки после замены лифтов. Администрация Автограда уже устранила проблему.

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