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НовостиОбщество11 мая 2023 15:46

Сильные дожди накроют Самарскую область в ночь на 12 мая 202 года

Осадки продолжатся в пятницу днем
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В регионе объявлен желтый уровень опасности

В регионе объявлен желтый уровень опасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область после низких температур и ночных заморозков придут обильные осадки. Перед выходными регион накроют сильные дожди. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

– Ночью и днем 12 мая 2023 года местами в Самарской области ожидается сильный дождь. Объявлен желтый уровень опасности, – поделились специалисты.

Согласно прогнозу, вместе с дождем ожидается гроза. Температура воздуха при этом составит +12, +17 градусов. Порывы северо-восточного ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

В субботу и воскресенье характер погоды во многом сохранится. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и грозы. Воздух прогреется до +21 градуса.