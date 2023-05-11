Сильные дожди накроют Самарскую область в ночь на 12 мая 202 года

В регионе объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область после низких температур и ночных заморозков придут обильные осадки. Перед выходными регион накроют сильные дожди. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

– Ночью и днем 12 мая 2023 года местами в Самарской области ожидается сильный дождь. Объявлен желтый уровень опасности, – поделились специалисты.

Согласно прогнозу, вместе с дождем ожидается гроза. Температура воздуха при этом составит +12, +17 градусов. Порывы северо-восточного ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

В субботу и воскресенье характер погоды во многом сохранится. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и грозы. Воздух прогреется до +21 градуса.