Сейчас состояние дороги оставляет желать лучшего Фото: скриншот с видео

Самарский видеоблогер показал, где пройдет новый дублер улицы Ново-Садовой. Речь идет об улице Липецкой. Евгений Щекин прокатился по участку и поделился видеозаписью в соцсетях.

На кадрах видно, что сейчас дорога довольно узкая и в целом ее состояние оставляет желать лучшего. Прилегающая территория также не благоустроена. Однако вскоре улица приобретет иной вид.

Напомним, в дальнейшем улица Липецкая станет полноценным дублером Ново-Садовой. Улицу Соколова продлят до набережной, что позволит горожанам легко добираться до прогулочной зоны. Работы будут выполнены в рамках застройки территории бывшего ЗИМа.

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