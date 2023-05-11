Дмитрий Азаров оценил качество благоустройства общественных пространств в Октябрьске

Работы были выполнены в Храме Вознесения Господня и в Парке Поколений. Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил качество благоустройства общественных территорий в Октябрьске. В рамках рабочей поездки глава региона посетил ряд объектов. В их числе – Храм Вознесения Господня, территория которого была приведена в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Здесь обустроили дорогу, тротуары, озеленили пространство, автоматизировали полив. Отдельное внимание уделили склону – грунт укрепили плитами, уложили газон, возвели клумбы. Работы на этом объекте проводились в рамках госпрограммы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области» на 2017-2025 годы в прошлом году.

Глава региона также осмотрел одно из любимых мест отдыха горожан – Парк Поколений. Территория парка разделена на несколько функциональных зон со знаковыми для города объектами. Здесь есть детская площадка, прогулочные и рекреационные зоны со смотровой башней высотой 13,7 м, большими радиусными качелями, скейт-парком, кафе и фонтаном. А в 2021 году на центральной аллее парка в рамках проекта «Содействие» создана Аллея героев.

– Все получилось очень достойно. Отлично обыграли ландшафт, проект превзошел все ожидания, – оценил результат преобразований Дмитрий Азаров.

Сейчас в городе продолжается реализация проекта «Александровская аллея». Он предполагает обустройство пешеходной зоны вдоль ул. 3-го Октября от улицы Комсомольской до ул. Станционной в рамках стратегии развития пешеходных пространств города. В рамках проекта будет выполнено благоустройство пешеходной и парковой зоны, появится зона для катания на роликовых коньках.