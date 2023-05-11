Самарцам рассказали о правилах поведения около энергообъектов во время работ

Жителям советуют держаться подальше от теплосетей. Фото: ПАО "Т Плюс"

Летом 2023 года в Самаре стартуют ремонтные работы на энергообъектах. Их выполнят специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс». Жителям рассказали о правилах поведения во время работ.

– В частности, следует воздержаться от нахождения вблизи мест проведения ремонтных работ на тепловых сетях, а также не стоит заходить за предупреждающие ограждения, – поделились энергетики.

В случае, если был обнаружен выход пара или воды на поверхность, необходимо отойти от места утечки подальше и предупредить окружающих об опасном месте. Пытаться пройти или проехать участки парения не рекомендуется.

Кроме того, энергетики советуют напомнить детям правила поведения около надземных коммуникаций и крышек колодцев теплокамер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.