Укладка нового покрытия на ул. Чекистов в Самаре ведется под контролем

Дорогу обновляют в рамках нацпроекта Фото: администрация Самары

В Самаре стартовала укладка нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Чекистов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Процесс находится под контролем. Так, в ночь на 11 мая за устройством покрытия наблюдал региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» Алексей Степанов.

– То, насколько качественно будет устроен верхний слой, имеет, пожалуй, решающее значение, поскольку это напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения. Не менее важны и сроки, в которые выполнят ремонт. Все должно соответствовать условиям муниципального контракта, – поделился Алексей Степанов.

Перед укладкой дорогу очистили от пыли и грязи. К утру 11 мая покрытие было уложено на площади в 21 тыс. квадратных метров. В случае благоприятной погоды через 2 ночи дорога будет готова на всем участке, в оба направления. Полностью завершить ремонт планируется до конца текущей недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.