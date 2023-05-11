Прокуратура обнаружила нарушения при строительстве детсада в Промышленном районе Самары

Учреждение возводят в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура обнаружила нарушения, допущенные при строительстве детского сада в Самаре. Речь идет об учреждении, которое появится в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе.

Строительством объекта занимается ООО «Реформинг-Центр». Детсад должны сдать в ноябре 2023 года, сейчас его физическая готовность составляет 6%. На днях представители прокуратуры провели осмотр объекта и выявили некоторые нарушения.

– Оказалось, что строительно-монтажные работы не соответствуют проектно-сметной документации в полном объеме. Проверка также показала, что заказчик в лице департамента градостроительства недостаточно контролирует подрядчика, – пояснили в прокуратуре Промышленного района Самары.

По итогам проверки в адрес гендиректора ООО «Реформинг-центр» и главы Самары было внесено представление с требованием об устранении нарушений.

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