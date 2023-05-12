Помощника депутата арестовали за грубую брань и приставание к прохожим в Самаре

Молодого человека задержали накануне Дня Победы на проспекте Металлургов / Фото: vk.com/rwp_rwp

В Самаре привлекли к ответственности помощника депутата губернской думы Михаила Абдалкина — Григория Оганезова. Его наказали за приставание к прохожим накануне Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Согласно материалам дела, днем 8 мая 2023 года помощник депутата находился на проспекте Металлургов. Там он «выражался грубой нецензурной бранью в адрес прохожих, оскорбительно приставал к ним и на замечания не реагировал». Сотрудники полиции задержали молодого человека за нарушение общественного порядка и составили на него протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

В среду, 10 мая 2023 года, в Кировском районном суде Самары состоялось заседание по делу. На нем Григорий Оганезов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде административного ареста на одни сутки.

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