Туристический поезд отправится из Самары в путешествие по городам Золотого кольца в июне

Поездка пройдет в комфортабельных купейных вагонах с кондиционерами. Фото: Куйбышевская ЖД

В июне двухэтажный туристический поезд отправится из Самары в круизное путешествие по городам Золотого кольца России в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье». Поезд тронется 9 июня с самарского железнодорожного вокзала.

— В течение трех дней пассажиры смогут посетить Владимир, Суздаль, Ярославль и Ростов Великий. Обратно в Самару поезд прибудет 12 июня, — сообщили в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Поездка пройдет в комфортабельных купейных вагонах с кондиционерами, современными санитарными комнатами, зарядками и другими удобствами. Во Владимире можно будет увидеть Золотые вороты, Успенский собор, памятник Владимирской Вишне, посетят две смотровые площадки.

В Суздале туристы посетят Суздальский кремль и музейный комплекс «Спасо-Евфимиев монастырь», потом прибудут в Ярославль и отправятся на автобусе в Ростов Великий, где посетят музей-заповедник, мастерскую чернолощеной керамики и сувенирные лавки.

Отмечается, что в стоимость тура включены билеты на поезд, экскурсионная программа, трансфер, входные билеты на туристические площадки и в музеи, питание.

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