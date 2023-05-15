На книжный фестиваль в Самару приедут Чижик-Пыжик и «папа» Смешариков

27 мая в Самаре состоится масштабный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ».

27 мая в Самаре состоится масштабный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ». Областная научная библиотека и пространство напротив станут местом большого семейного праздника, где все от мала до велика найдут множество интересных и полезных событий и активностей.

Юные читатели познакомятся с писателем, сценаристом, поэтом и разработчиком настольных игр Игорем Михайловичем Шевчуком.

- Именно Игорь Михайлович придумал название «Смешарики», а позже написал сценарий к серии «Водные процедуры», а еще Шевчук является сценаристом мультсериала «Фиксики», – рассказали в пресс-службе областной научной библиотеки. – «Повелительница драконов», «Хитрованстые гадазки», «Шерлок Гавс и Доктор Кваксон» – это далеко не полный перечень замечательных красочных книг, которые написал гость книжного фестиваля. Наверняка и родителям маленьких книголюбов будет интересно взять автограф у Игоря Шевчука, ведь он уже много лет является автором культовых детских журналов «Мурзилка», «Веселые картинки», «Костер», «Кукумбер», «Искорка» и «Пионер».

Ждут на книжный фестиваль детскую писательницу из Санкт-Петербурга Юлию Иванову. Приедет она вместе со своим героем – Чижиком-Пыжиком. Маленькие книгочеи знают питерского персонажа с Фонтанки по книгам «Чижик-Пыжик и тайна петербургского моста», «Чижик-Пыжик и сокровища Петербурга» и т.д. Он помогает увлекательно рассказывать ребятам о серьезных культурных ценностях северной столицы. В Самаре Юлия Иванова познакомит ребят с книжной новинкой «Дорога жизни», где писательница рассказывает о пережитом ее бабушкой и родственниками испытании – о блокаде Ленинграда.

Кроме того, с 11.00 и до 18.00 на 2 этаже областной научной библиотеки ребят будут ждать увлекательные путешествия с ёжиками, игры, познавательные истории о краснокнижных животных родного края от ученых – биологов, экологов и методистов из Самарского государственного социально-педагогического университета, а еще от маленьких экскурсоводов. Специалисты областной детской библиотеки приготовили множество конкурсов и мастер-классов. Ребята познакомятся с музыкальными, ароматными книжками и серией «Театр теней».

В центре фестиваля – книжная ярмарка, где можно будет приобрести новинки по ценам издательств, а затем в режиме нон-стоп посещать спектакли ведущих самарских театров, где четыре представления из пяти стоит смотреть вместе с детьми и подростками.

Полная программа книжного фестиваля – на сайте Readfest.ru.