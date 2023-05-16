В Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов с 16 по 19 мая 2023

Сейчас в регионе установилась сухая погода.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 16 по 19 мая 2023 года местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов. Штормовое предупреждение получено от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. Пожарная опасность лесов может достигнуть 4 класса, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Сейчас в регионе установилась сухая погода. Из-за этого возрастает риск природных пожаров. Отмечается, что чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.
Жителям Самарской области напомнили, что нельзя разводить костер в лесу или рядом с ним, поджигать сухую траву, бросать непотушенные спички или сигареты, пользоваться в лесу пиротехническими изделиями.
Ранее на территории региона установили особый противопожарный режим. Он будет действовать с 15 мая по 1 октября 2023 года.
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