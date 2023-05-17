В Самаре полицейские объяснили, как наказать водителей за парковку на детских площадках и газонах

Такая парковка ограничена правилами благоустройства. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Сотрудники полиции разъяснили жителям Самарской области, как привлечь к ответственности водителей за парковку на детских площадках, газонах и других общественных территориях.

— С наступлением летнего сезона все чаще звучат обращения к Госавтоинспекции по факту неправильной парковки автомобилей. Информацию о таком автотранспорте можно сообщать в административные комиссии муниципальных образований, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Раздел 12 ПДД РФ не регламентирует остановку и стоянку транспортного средства на детской и спортивной площадках, пляже, газоне, территории общего пользования в границах населенного пункта, занятой деревьями, кустарниками.

А вот санкция пункта 2.1 статьи 4.18 Закона Самарской области устанавливает административную ответственность за размещение машин на газоне или иной озелененной или рекреационной территории. Такая парковка ограничена правилами благоустройства.

Таким образом, случаи парковки на детских площадках и газонах рассматривают в пределах своих полномочий административные комиссии муниципальных образований. Порядок обращения в административные комиссии прописан на сайтах администраций.

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