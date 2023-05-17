Гастроли Магнитогорского драмтеатра им. Пушкина пройдут в Самаре 19-21 мая 2023

Спектакли покажут на сцене самарского драмтеатра им. Горького / Фото: Магнитогорский драматический театр им. Пушкина

В Самаре впервые со времен пандемии пройдут гастроли Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина. Артисты выступят на сцене драмтеатра имени М. Горького с 19 по 21 мая 2023 года в рамках программы «Большие гастроли», организованной согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

Так, самарцы увидят спектакль по пьесе французского драматурга Клода Манье «Муж с того света» (16+). Также на сцене драмтеатра покажут комедию «Изобретательная влюбленная» (12+) по пьесе испанского драматурга Лопе де Веги. Третий спектакль, который представят магнитогорские артисты в Самаре, - музыкальная комедия «Ханума» (12+) по произведению грузинского драматурга Авксентия Цагарели.

Все постановки покажут на основной сцене театра драмы имени Горького. Показ спектакля «Муж с того света» запланирован на 18:30 19 мая 2023 года, «Изобретательная влюбленная» - на 18:00 20 мая 2023 года, а «Ханума» - на 18:00 21 мая 2023 года.

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