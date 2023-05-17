В майские выходные самарцы ездили в Беларусь и Турцию

Самарцы любят путешествовать. Фото: Unslash.com.

Количество россиян, отправившихся в страны дальнего зарубежья в длинные майские выходные, выросло вдвое. При этом турпоток в страны ближнего зарубежья (СНГ, Грузия и Абхазия) сократился на 7% год к году. Тренд поддержали и туристы Самарской области.

Самыми популярными зарубежными странами у самарцев, по данным сервиса бронирования МТС Travel, стали Беларусь (27% от всех абонентов, путешествующих за рубеж), Турция (17%) и Казахстан (13%). В прошлом году второе место среди зарубежных стран занимал Казахстан с долей 17%, а третье – Абхазия (10%).

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В нем приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион с 29 апреля 2023 и вернувшиеся обратно до 9 мая 2023 года включительно, а также покинувшие домашний регион с 30 апреля 2022 года и вернувшиеся обратно до 10 мая 2022 года включительно.