Для участников олимпиады «Я – профессионал» открылась весенняя школа по бизнес-информатике

Слушателей школы ждет много актуальной информации. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Образовательные школы проводятся ежегодно для участников всероссийской олимпиады «Я – профессионал», успешно прошедших дополнительный конкурсный отбор. Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В этом сезоне мероприятие пройдет в обновленном формате образовательного кейс-чемпионата. С 17 по 19 мая участников школы ждет насыщенная образовательная программа лекций и митапов от экспертов банка ВТБ и НИУ Высшая школа информатики и соревнование по решению бизнес-кейса, связанного с деятельностью банка.

Спикеры расскажут о глобальных трендах в сфере информационных технологий и наиболее актуальных ИТ-направлениях в банке. Участники школы на несколько дней погрузятся в профессию, узнают, какие профессиональные компетенции станут наиболее востребованными в будущем и как начать успешную карьеру в банке. На митапах, ориентированных на развитие практических навыков, представители ИТ-команды банка расскажут про архитектуру и процесс разработки приложений: от идеи до качественного продукта. В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать свой бизнес-проект и защитить его перед экспертным жюри.

- Подобные проекты позволяют участникам узнать больше о банковских технологиях в самом эффективном формате и применить полученные в вузе знания на практике. Для банка же это один из способов привлечения талантливых кадров в команду, – рассказал заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.