В Самаре установили подстанцию в зоне будущего строительства школы на территории бывшего ЗИМа

Энергетики смонтировали новую подстанцию, необходимую для строительства крупной школы / Фото: АО "ССК"

В Самаре ССК завершает реконструкцию схемы электроснабжения в зоне будущего строительства средней школы на территории бывшего завода имени Масленникова. Там взамен трех подстанций, которые выработали свой ресурс, смонтировали новую двухтрансформаторную подстанцию напряжением 6/0,4 кВ и мощностью 2000 кВА. Также энергетики заканчивают работы по прокладке 2,5 км кабельных линий напряжением 6 и 0,4 кВ.

— Цель проекта — освобождение площадки для строительства школы от ветхих коммуникаций, построенных еще в первой половине XX века. Также обновленная система электроснабжения позволит обеспечить уже существующих потребителей, таких как Поволжский государственный колледж и медицинский центр «Наука», еще более надежным электроснабжением, — отметили в Самарской сетевой компании.

В компании добавили, что реконструкция сетей в зоне будущего строительства школы, которая, по предварительным данным, сможет принять до 2,5 тысяч учеников, — это только часть проекта по созданию новой схемы электроснабжения всей комплексной жилой застройки территории бывшего ЗИМа. Проект реализуют по распоряжению министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в рамках инвестпрограммы ССК.

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