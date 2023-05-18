Жителя Самары обязали убрать ограду на городском кладбище из-за неуплаты

Суд обязал самарчанина освободить участок от металлической ограды. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Железнодорожном районе Самары мужчину обязали освободить часть земли на городском кладбище от металлической ограды. Горожанин не платил за сохранение участка, который он приобрел под семейное захоронение.

— Мужчина заключил с похоронным учреждением договор о предоставлении трех свободных участков земли под семейное захоронение. Сразу по периметру он поставил металлическую ограду, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Позже на одном из них было захоронение. После этого самарчанин перестал вносить плату за сохранение земли. Учреждение понесло убытки и решило расторгнуть договор с мужчиной. Суд обязал его освободить участок от металлической ограды.

В отделении судебных приставов Железнодорожного района Самары возбудили исполнительное производство. Мужчина решил не усугублять положение и демонтировал металлическую ограду на участке.

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