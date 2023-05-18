Самарцы пожаловались на яму на Московском шоссе, из-за которой скапливается пробка

Дыра на дороге образовалась уже давно, но никто не спешит ее заделывать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители Самары пожаловались на яму, которая образовалась на проезжей части Московского шоссе. По словам горожан, провал появился уже давно, но никто не спешит его заделывать.

- На пешеходном переходе перед кольцом на пересечении Московского и Ракитовского шоссе с зимы, наверное, яма. Похоже, колодец провалился. На нее знак «Объезд» поставили и все. Он периодически падает. Яму уже наполовину мусором засыпали, - рассказали «КП-Самара» местные жители.

Горожане отмечают, что из-за провала нельзя проехать одной из полос. В итоге автомобилистам остаются только две полосы из трех. Поэтому в час пик на этом участке нередко образуется пробка.

Напомним, похожая яма недавно образовалась на проезжей части улицы Советской Армии. Ее тоже успели засыпать мусором. Сегодня, 18 мая 2023 года, блогер Евгений Щекин, который и обратил внимание на провал, сообщил, что портал в недра Самары закрыли – дыру заделали.

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