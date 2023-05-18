В Самаре около Жигулевского пивзавода снесут несколько домов

Работы оценили в 20 млн. рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Еще несколько зданий в Ленинском районе Самары попали под снос. Все они расположены на улице Рабочий городок. Информация сообщается на сайте госзакупок.

Дома, о которых идет речь, находятся неподалеку от Иверского монастыря и Жигулевского пивоваренного завода. Они расположены по следующим адресам: Рабочий городок, дом № 10, литера КК1К2кк1к2к3; дом № 6, литера Е; дом № 7, литера Ж; дом № 9, литера И,И1,И2.

Сейчас власти Самары ищут подрядчика, который займется сносом объекта. Сумма контракта составляет 20 668 905,40 рублей. На выполнение работ отведено 45 дней.

Победитель торгов будет определен после 25 мая 2023 года.

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