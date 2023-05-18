Губернатор предложил показать снимки самарского учителя физики на выставке «Россия» на ВДНХ

Дмитрий Азаров увидел фотографии педагога во время посещения сельского ДК в Елховском районе Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил показать фотографии учителя физики Артема Карпова на выставке «Россия» на ВДНХ. Глава региона увидел снимки педагога во время посещения сельского ДК в Елховском районе и остался под большим впечатлением.

На фото Артема Карпова изображены животные и птицы Самарской области. По его словам, все снимки сделаны в шаговой доступности от дома: во дворе, в перелесках родного села Никитинка, на Зеленой горе. Педагог отмечает: «Уникальные кадры повсюду, главное – уметь их видеть».

Дмитрий Азаров предложил Артему Карпову отобрать самые любимые работы и принять участие в выставке «Россия». Она откроется на ВДНХ 4 ноября 2023 года.

– Каждый регион будет иметь возможность представить свою экспозицию, рассказать о достижениях и, конечно, о красотах, – сказал губернатор.

Напомним, международная форум-выставка «Россия» пройдет по поручению президента Владимира Путина. Главная ее цель – показать важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики.

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