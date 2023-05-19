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НовостиОбщество19 мая 2023 5:24

В самарском Дворце культуры имени Литвинова завершается реставрация фасадов

А люстры и бра реставрируют в специализированном цехе
Ирина СИНЕГУБОВА
В самом разгаре находится ремонт внутренних помещений. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В самом разгаре находится ремонт внутренних помещений. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В четверг, 18 мая, глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идут ремонтные работы во Дворце культуры имени Литвинова на площади Кирова. Об этом мэр сообщила в своем телеграм-канале.

— Сейчас на завершающем этапе находится реставрация фасадов. Специалисты монтируют электрику и слаботочные системы, — отметила Елена Лапушкина.

Также идут работы по усилению колонн, необходимость в котором поняли после демонтажа гранитных плит. В самом разгаре находится ремонт внутренних помещений и воссоздание подоконников из мозаичного бетона. А люстры и бра реставрируют в специализированном цехе.

Помимо этого, Елена Лапушкина посмотрела на ход строительства планетария на проспекте Ленина. По словам главы города, планетарий сейчас находится еще на самом начальном этапе.

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