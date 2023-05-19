Безработный житель Самары доверился мошенникам и потерял 3 млн рублей

Часть денег мужчина взял в кредит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 58-летний безработный местный житель хотел заработать на продаже акций и перевел мошенникам около трех миллионов рублей.

— Мужчине позвонил незнакомец и предложил дополнительный заработок путем получения прибыли на бирже и продаже акций, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Заинтересовавшись предложением, самарчанин поверил «специалисту» и выполнил все требуемые от него действия по полученной инструкции. В результате он перевел на счет мошенника около трех миллионов рублей, якобы для покупки акций.

Часть денег мужчина взял в кредит. После совершения операций звонивший перестал выходить на связь. Самарчанин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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