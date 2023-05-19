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НовостиОбщество19 мая 2023 8:28

Три сквера и парк приведут в порядок в Самаре почти за 50 млн рублей

Работы планируется выполнить до 1 сентября 2024 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Общественные пространства благоустроят и озеленят / Фото: parki-samara.ru

Общественные пространства благоустроят и озеленят / Фото: parki-samara.ru

В Самаре приведут в порядок еще четыре общественных пространства. Планируется благоустроить сквер Высоцкого, сквер Первых Космонавтов, сквер по улице Ново-Садовой, 22-24 и парк «Молодежный». Сейчас департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика для выполнения работ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, в сквере Высоцкого необходимо благоустроить и озеленить территорию, отремонтировать туалет, установить малые архитектурные формы. В сквере Первых Космонавтов и в сквере на Ново-Садовой дополнительно — обустроить освещение и автополив. В парке «Молодежный» требуется отремонтировать туалет. Срок выполнения работ — до 1 сентября 2023 года.

В настоящее время идет прием заявок. Итоги электронного аукциона подведут 9 июня 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 49,4 млн рублей.

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