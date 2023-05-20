Больше 16 тысяч человек приняли участие в Зеленом Марафоне в Самаре

Фото: Сбер

В субботу 20 мая в Самаре прошел Зеленый Марафон Сбера. Спортивный праздник собрал на второй очереди набережной больше 16 тысяч волжан.

Как известно, в забегах приняли участие все желающие.

-Взрослые участники преодолевали дистанции на 10 км, 4,2 км, дети и участники инклюзивных стартов — на 420 м, - отметили организаторы.

Кроме того, в 2023 впервые на беговую дорожку вышли спортсмены с собаками (дистанция 420 метров) и дети до года.

Для болельщиков и зрителей была организована развлекательная программа с мастер-классами.