Летний фестиваль ГТО среди школьников начался в Самарской области

Сборная команда Самарской области представит регион уже во всероссийском этапе фестиваля ГТО. Фото: национальныепроекты.рф

В мае 2023 года в Самарской области начался первый этап летнего фестиваля ГТО для школьников в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Он будет проходить до 1 июня, участие примут обучающиеся образовательных организаций Самарской области в возрасте от 8 до 18 лет. Школьники будут соревноваться в скорости, выносливости, силе, гибкости, ловкости и меткости.

Учеников с лучшими результатами объединят в команды муниципальных образований Самарской области для второго регионального этапа, который состоится 15 июня на стадионе «Нефтяник» в городе Отрадном.

В общей сложности программа соревнований будет включать в себя шесть видов испытаний. В их числе бег на 60 м, на длинную дистанцию, наклоны, подтягивания или отжимания, прыжки в длину, плавание. В завершении сборная команда Самарской области представит регион уже во всероссийском этапе фестиваля ГТО в сентябре - октябре в детском центре «Артек».

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