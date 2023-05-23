В Самаре проректор вуза заключил с ректором контракт на выполнение работы

С ректора будут взысканы денежные средства, которые он получил за исполнение контракта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году проректор Самарского государственного университета путей сообщения заключил контракт на выполнение научно-исследовательской работы с ректором этого же вуза. Суд признал сделку ничтожной.

— Возникла возможность получения должностными лицами денег или иной выгоды для себя. О возникновении конфликта интересов университет не сообщил в Федеральное агентство железнодорожного транспорта, — рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Куйбышевский транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании сделки недействительной. Советский районный суд Самары иск удовлетворил.

В результате с ректора будут взысканы денежные средства, которые он получил за исполнение контракта, а университет должен будет вернуть объем выполненной в рамках контракта научной работы.

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