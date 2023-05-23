Названа причина драки Ромы Зверя в баре Самары

Рома Зверь устроил дебош после настойчивых просьб гостей бара сделать совместное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представитель группы «Звери» прокомментировал дебош лидера группы «Звери» в одном из баров Самары. Он заявил, что артиста спровоцировали на конфликт – некоторые из гостей заведения слишком настойчиво жаждали внимания певца и фото с ним, пишет издание «Подъем».

- Роман вместе с частью своей команды отдыхал в одном из баров Самары после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей заведения настойчиво обращалась к нему за совместными фотографиями и требовала прочего внимания к себе. Им было отказано в вежливой форме несколько раз. Однако компания продолжила требовать внимания и неуважительно относиться в Роману. Это и вызвало его реакцию, попавшую на видео, - отметил представитель группы «Звери».

По его словам, через некоторое время после конфликта певец вместе со своей командой покинул бар, сел в такси и уехал. Представитель коллектива напомнил, что у любого артиста есть частная жизнь. Бывает, что он не готов фотографироваться, а просто хочет провести время с друзьями.

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