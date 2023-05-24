В Самаре директор фирмы едва не остался без машины за производство алкоголя без лицензии

В результате 63-летний должник оплатил штраф Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Директор одной из самарских фирм едва не лишился автомобиля. Причина – неоплата штрафа, который он получил за производство алкоголя без лицензии. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

В отношении 63-летнего мужчины был составлен административный протокол по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Его оштрафовали на 250 тысяч рублей, но руководитель не спешил его оплачивать. Тогда приставы арестовали автомобиль должника. После этого долг был оплачен.

Ранее за аналогичное нарушение был оштрафован 60-летний директор магазина, который находится в Зубчаниновке. В октябре 2022 года его поймали на разливе алкоголя без лицензии. Сумма штрафа составила 250 тысяч рублей, а после, из-за неоплаты, ее увеличили до 500 тысяч рублей.

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