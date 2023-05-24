Жителям Самарской области напомнили о важности прохождения диспансеризации

С начала 2023 года в регионе уже около 700 тысяч человек прошли диспансеризацию и медосмотры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области напомнили, что регулярные профилактические осмотры и диспансеризация помогают сохранить здоровье. С начала 2023 года в регионе уже около 700 тысяч человек прошли диспансеризацию и медосмотры.

— Диспансеризация позволяет выявить факторы риска и многие заболевания на ранних стадиях, в том числе протекающие бессимптомно. Благодаря этому успешнее можно выстроить проведение лечебных и профилактических мероприятий, — рассказал главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Самарской области и ПФО.

Помимо этого, важным является выявление и коррекция основных факторов риска, например, повышенного артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, курения. Эти факторы можно скорректировать и свести к минимуму риск развития заболевания или не допустить его.

Врачи разъясняют, что профосмотр – это первый этап диспансеризации, а диспансеризация – это профосмотр с дополнительными скринингами. Чтобы получить направление на диспансеризацию, нужно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону поликлиники.

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