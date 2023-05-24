Самарские двигатели обеспечили успешный пуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем

Установленные на I и II ступенях ракеты двигатели отработали штатно / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В среду, 24 мая 2023 года, в 15:56 (мск) с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-23». Успешный пуск обеспечили двигатели, произведенные специалистами самарского предприятия «ОДК-Кузнецов».

— На I и II ступенях носителя были установлены ракетные двигатели РД-107А/РД-108А. Они отработали штатно, — сообщили в пресс-службе завода.

По данным Роскосмоса, «Прогресс МС-23» успешно был выведен на заданную орбиту. Он доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонн грузов: 600 кг топлива, 630 л питьевой воды, 40 кг сжатых газов.

Также в «посылке» с Земли — 1 290 кг ресурсного оборудования и инструментов, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, одежды, продуктов питания, санитарно-гигиенических средств. Словом, все то, что нужно для работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.

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