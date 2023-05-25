Уход от «нулевой ипотеки» повысил спрос на вторичное жилье

Заемщики отказываются от новостроек в пользу вторичного жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фоне ухода от «околонулевых» программ интерес клиентов смещается в сторону вторичного жилья, доля которого по итогам четырех месяцев превысила 65%, увеличившись с января на 35%, опираются на свои данные эксперты ВТБ.

По госпрограммам в январе-апреле банк провел каждую третью сделку в регионе. Рекордный объем – свыше 600 млн рублей – пришелся на «семейную ипотеку», которая распространятся на всех заемщиков с двумя несовершеннолетними детьми. По продленной в текущем году программе «Ипотека с господдержкой-2020» предоставлено 400 млн рублей.

Рекордным по ипотеке стал апрель. клиенты оформили жилищные кредиты на 1,5 млрд рублей, что на 15% превышает пиковые значения апреля 2021г. и более чем в 4 раза – апреля 2022г.