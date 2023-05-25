В Самарской области кладовщица в течение суток перевела мошенникам 2,2 млн рублей

Аферист рекомендовал оформить денежный займ и перевести деньги якобы на безопасный счет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 49-летняя жительница Тольятти, которая работает кладовщицей в одной из фармацевтических компаний, перевела мошенникам более 2 миллионов рублей.

— Женщине на телефон в мессенджере написал незнакомец. Он сообщил, что ей как самому лучшему клиенту предоставлены услуги персонального менеджера финансовой организации, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сначала не придав значения сообщению, потом кладовщица испугалась, когда собеседник настойчиво утверждал, что на ее имя оформляются кредиты. Чтобы защитить денежные средства, он рекомендовал оформить денежный займ и перевести деньги якобы на безопасный счет.

Женщина поверила лже-специалисту, в течение суток она брала кредиты и переводила на указанные мошенником расчетные счета. В результате она потеряла 2 миллиона 200 тысяч рублей. Мошенник тем временем уже удалил их диалог.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных сообщений надо прервать разговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.