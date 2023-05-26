Дмитрий Богданов поздравил бизнес-сообщества Самарской области с Днем предпринимательства

Власти Самарской области оказывают местным предпринимателям всестороннюю поддержку. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Ежегодно 26 мая в России отмечается День принимательства. С профессиональным праздником представителей бизнес-сообщества Самарской области поздравил министр экономразвития региона Дмитрий Богданов.

– Люди бизнеса – это целеустремленные, инициативные, талантливые управленцы, готовые принимать нестандартные решения и брать на себя серьезную ответственность. Мы благодарны каждому из вас за созидательный труд, за уверенное движение вперед, за рабочие места, за ваш вклад в развитие губернии, – обратился к виновникам торжества министр.

Он также подчеркнул, что малый бизнес играет значительную роль в экономике. И многое из того, что окружает людей в повседневной жизни, создается предпринимателями.

– Уважаемые предприниматели! От всего сердца желаю вам процветания, интересных и успешных проектов, надежных деловых партнеров, неутомимой энергии и больших побед, – отметил Дмитрий Богданов.

Напомним, власти Самарской области оказывают местным предпринимателям всестороннюю поддержку. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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