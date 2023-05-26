«Нива» и мотоцикл столкнулись в Самарской области 25 мая 2023 года

В результате аварии пострадал один человек Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в четверг, 25 мая, в Самарской области. Здесь столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, пострадал человек. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Столкновение произошло в Новокуйбышевске в 18:30. 20-летний водитель «Нивы» ехал по улице Промышленной со стороны Кирова в направлении Либерского шоссе. Во время поворота налево он не уступил дорогу мотоциклу Racer, которым управлял 31-летний водитель. Транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Его доставили в больницу.

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