Самарский «Кузнецов» подписал соглашение о сотрудничестве с разработчиком инженерного ПО

Алексей Соболев и Евгений Иванов обсудили перспективы сотрудничества / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Самарское предприятие «ОДК-Кузнецов» подписало соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком инженерного программного обеспечения АО «Аскон». Свои подписи поставили управляющий директор двигателестроительного предприятия Алексей Соболев и первый замдиректора департамента по работе с корпоративными заказчиками компании Евгений Иванов.

Документ закрепляет партнерские отношения в области профориентационной и образовательной работы с учащимися опорных школ «Кузнецова» и студентов проектов целевого обучения «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт».

Стороны договорились о создании новых образовательных программ, направленных на изучение современных систем автоматизированного проектирования. Речь идет о продуктах, которые применяют конструкторы и технологи для создания перспективных изделий.

– Наше сотрудничество до этого момента сосредоточивалось преимущественно в сфере импортозамещения ПО. В 2022 году мы поддержали программу «Компас для школьников», которая позволила начать в опорных школах преподавание 3D-моделирования. Этот совместный проект направлен на поддержку интереса учащихся к инженерным дисциплинам, – сказал Алексей Соболев.

По соглашению лицензионное ПО российского разработчика будут использовать для участников проектов «Крылья Ростеха», «Инженерный старт» и «Компас для школьников». Отметим, пилотную версию последнего проекта запустили в 2022 году в школе № 26. В 2023-м его планируют реализовать во всех опорных школах самарского предприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал