В Самаре суд оставил в силе приговор заместителю гендиректора ООО ПСК «Волга»

Ходатайство рассмотрел Куйбышевский районный суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Куйбышевский районный суд Самары оставил в колонии заместителя гендиректора ООО ПСК «Волга». Роман Кокошников отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере.

Суд установил, что осужденный совместно с подельниками внес ложные данные в документацию и работе филиала ОАО «РЖД». На основании сведений департамент городского хозяйства и экологии Самары выплатил 27,7 млн. рублей, которые Кокошников присвоил себе.

28 декабря 2021 года суд признал заместителя виновным и приговорил 4 годам колонии общего режима. Осужденный просил заменить неотбытую часть наказания более мягким, однако попытка не увенчалась успехом.

Как пояснили в прокуратуре Самарской области, Кокошников в колонии работает и получает оплату, однако причиненный ущерб возместить не пытается. В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.