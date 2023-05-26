Новый фонтан запустили в парке «Воронежские озера» в Самаре в мае 2023 года

Новый фонтан построили взамен демонтированного / Фото: t.me/depgorhoz

В Самаре запустили еще один новый фонтан. Речь идет о том, что расположен в парке «Воронежские озера» за ТЦ «Империя» на Московском шоссе. Об этом в четверг, 25 мая 2023 года, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

— Детвора рада новому фонтану, и это здорово! — отметили представители ведомства в соцсетях.

Напомним, ранее на этом месте был другой фонтан с обычной чашей. Его демонтировали в рамках первого этапа благоустройства парка «Воронежские озера» в 2022 году. Заменили старый объект на «сухой» фонтан. Чаши у него нет, вместо этого — огромная темная плита, которая возвышается над землей примерно на метр. Именно из нее выбиваются струи воды. Поначалу горожане не оценили новодел, заявив, что он похож на надгробную плиту.

Отметим, ранее в Самаре открыли фонтан на площади Памяти. Новый вид приобрел технический водоем у здания архива Самарской области. Особенно красив фонтан в вечерние часы, когда включают разноцветную подсветку.

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