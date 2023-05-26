76-летний инженер из Самары лишился 1,4 млн рублей, решив заработать на бирже

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжаются случаи мошенничества. Недавно на уловку преступников попался 76-летний инженер из Самары. Мужчина лишился крупной суммы. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Незнакомцы предложили самарцу заработать на бирже. Он доверился и установил приложение на телефон. В инвестиции мужчина вложил 1,4 млн. рублей, в числе которых – собственные сбережения и кредиты. Указанную сумму пострадавший перевел в течение трех дней.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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