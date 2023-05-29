Директор УК расскажет самарцам о нюансах благоустройства придомовой территории

В понедельник, 29 мая 2023 года, гостем прямого эфира радио «Комсомольская правда» в Самаре (98,2 FM) вновь станет директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев. Он расскажет о благоустройстве придомовой территории и о начале ремонтной кампании.

Вот вопросы, которые будет освещать Леонид Пугачев:

- По какому принципу работает благоустройство придомовой территории? Кто решает, как ее будут благоустраивать?

- Могут ли жильцы дома сами решать, каким будет благоустройство?

- Как озеленить придомовую территорию? Стоит ли обращаться в УК?

- Можно ли высаживать деревья, кусты и цветы самостоятельно без ведома УК?

- Что делать жильцам, которые хотят благоустроить территорию, а УК либо не реагирует, либо отвечает отписками?

- Как организовать парковку во дворе? Как наоборот ограничить парковку во дворе (например, если во дворе паркуются люди не из близлежащих домов, а двор маленький)?

- Как можно организовать освещение во дворе?

- В России есть такой национальный проект, как «Комфортная городская среда». Что в него входит и как двору попасть в него?

- Можно ли заменить устаревшее и ржавое оборудование на детской площадке без КГС?

- В Самаре началась ремонтная кампания. Какие работы должна выполнить УК?

- Как формируется бюджет ремонта? Кто за это отвечает — УК или ФКР?

- Кто составляет план ремонтных работ? Могут ли жители повлиять на это?

- Есть ли сезонность у ремонтных работ?

- В какой срок рабочие должны убрать за собой мусор, остатки краски/козлы/прочие ресурсы, с помощью которых осуществлялся ремонт?

Начало прямого эфира с участием директора УК «Коммунресурс» — в 12:03. Задать ему вопросы можно будет по телефону 8 (846) 379-39-39.

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