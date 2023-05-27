Несколько домов Самары останутся без холодной воды 30 мая 2023 года

Отключения связаны с проведением работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе, 30 мая 2023 года, несколько домов Самары временно останутся без холодной воды. Отключения продлятся несколько часов. Информацию сообщили в ООО «РКС-Самара».

С 9:00 до 16:00 без холодного водоснабжения останутся следующие адреса: улица Каховская 17, 19, 21, 22А, 23, 23А, 28, 30, проспект Кирова 155А. В этот период специалисты будут выполнять работы по врезке трубы диаметром 100 мм в линию диаметром 300 мм по улице Каховской.

В ресурсоснабжающей организации отмечают, что информация о ремонтно-профилактических работах и адресах предварительная. В течение недели список может быть скорректирован.