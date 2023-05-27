Дмитрий Азаров принял участие в фестивале прессы в Самаре

Глава региона поздравил самарских журналистов. Фото: Светлана Осьмачкина

В субботу, 27 мая, в Струковском саду состоялся День прессы. Мероприятие прошло в 28-й раз. Участие в нем приняли более четырех десятков самарских СМИ, а также также участники медифорума «Власть. Медиа. Доверие», который проходит в Самаре в течение двух дней и сегодня завершает свою работу.

Фестиваль также посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона побывал на фестивальных площадках, пообщался с жителями и поблагодарил организаторов мероприятия – Самарское региональное отделение Союза журналистов.

– Средства массовой информации сегодня тоже на передовой — противостоят потокам лжи, ненависти, клеветы, которая льется в отношении нашей страны из-за рубежа. И я знаю, что в абсолютном большинстве журналистское сообщество - это настоящие патриоты нашей страны. Они переживают за то, что происходит в зоне СВО и помогают как могут нашим бойцам, – отметил Дмитрий Азаров.

В этом году праздник получился двойным – фестивалю исполнилось 28 лет, а региональному отделению Союза журналистов – 105. Кргоме того, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Эти темы также нашли свое отражение в мероприятии.

– Здесь прошли мастер-классы, мастера провели встречи с теми, кто делает первые шаги в профессии и кто только мечтает об этом. К нам также приехали гости из разных регионов, ведущие эксперты, которые поделились своим мастерством, порассуждали вместе с нами о том, как укрепить доверие между обществом, властью и СМИ, – подчеркнул губернатор.

Фестиваль завершился церемонией награждения. Победу одержали 9 СМИ, в числе которых – Самарский филиал медиагруппы «Комсомольская правда».

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