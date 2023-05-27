На самарские пляжи завезли песок в конце мая 2023 года

Горы песка «выросли» на нескольких пляжах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается активная подготовка к купальному сезону. Специалисты уже завезли песок на местные пляжи. Об этом «КП-Самара» сообщили местные жители.

Горы песка «выросли» сразу на нескольких пляжах города. Их размерами оказались довольно внушительными.

Напомним, купальный сезон в этом году стартует 15 июня. На территории города оборудуют восемь пляжей. Там планируется установить 1774 единицы пляжного оборудования. Из них 147 единиц – это новое оборудование. Еще 332 единицы оборудования будут заменены или отремонтированы.

За безопасностью отдыхающих будут следить спасатели. Ежедневно с 10 июня по 15 сентября на городских пляжах общей протяженностью 4,02 км будут работать 14 спасательных постов.

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