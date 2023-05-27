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НовостиОбщество27 мая 2023 16:08

Два участка в Советском районе Самары ждет комплексное развитие

Общая площадь территорий составляет 10 га
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Власти объявили аукцион на развитие площадок

Власти объявили аукцион на развитие площадок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще две территории в Самаре ждет комплексное развитие. Обе площадки находятся в Советском районе. Информация следует из документации, которая появилась на официальном сайте мэрии.

Согласно распоряжению, площадь обоих участков составляет около 10 га. Один из них площадью 7,61 га находится в границах улиц Советской Армии, Промышленности, Днепровской, переулка Планерного, проезда Девятого Мая, переулка Севастопольского. Второй расположен в границах улиц Советской Армии, Гагарина, проезда Девятого Мая, переулка Брусчатого. Его площадь составляет 1,98 га.

Администрация объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии. Его начальная цена составляет 6,9 млн. рублей.

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