В матче «Крыльев Советов» и «Спартака» вратари забили 5 мячей

Голкипер "Крыльев" Михаил Августов дважды поразил ворота "Спартака". Фото: bsrussia.com

В чемпионате России по пляжному футболу на первом этапе, проходящем в Саратове, 27 мая 2023 года состоялись матчи второго тура. Самарские «Крылья Советов», накануне сенсационно обыгравшие хозяев площадки, встречались с одним из фаворитов турнира — московским «Спартаком».

Интрига держалась только в течение первого периода, завершившегося вничью 1:1. В дальнейшем преимущество «Спартака» вылилось в итоговую победу 9:3.

В этом матче хет-трик сделал вратарь «красно-белых» Пархоменко. В свою очередь, голкипер самарцев Августов отличился дублем в ворота соперника. Голы вратарей в пляжном футболе случаются нередко, но пять мячей от стражей ворот в одном матче — событие неординарное.

В третьем туре 28 мая «Крылья Советов» встретятся со своим непосредственным конкурентом за место в суперфинальной шестерке - «Лексом» из Санкт-Петербурга. Матч начнется в 12 часов по самарскому времени.