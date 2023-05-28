Кубок по баскетболу среди студенческих команд памяти Игоря Азарова прошел в Самаре

Кубок федерации баскетбола Самарской области проводят с 2017 года, с этого года он посвящен легендарному тренеру Игорю Азарову.

В Самаре в «МТЛ Арене» в субботу, 27 мая 2023 года, прошел финал Кубка федерации баскетбола региона среди студенческих команд памяти Игоря Азарова. По традиции участие в турнире принимали мужские и женские команды ведущих учебных заведений области. Среди девушек победу праздновали баскетболистки команды «Политех-СамГТУ», которые в финале разгромили соперниц из Самарского университета 88:35. Бронза у баскетболисток из СГЭУ. У парней золото в финале разыграли СамГУПС и СамГТУ, сильнее были студенты университета путей сообщения. Бронзовые медали достались Самарскому университету. Приз за лучшую команду поддержки получили студенты СамГТУ.

Кубок федерации баскетбола Самарской области проводят с 2017 года, с этого года он посвящен легендарному тренеру Игорю Азарову, который ушел из жизни в январе. Игорь Георгиевич посвятил баскетболу 65 лет своей жизни и воспитал много талантливых мальчишек и девчонок.

- Он был человеком с большой буквы, - вспоминает Игоря Георгиевича мама его воспитанниц. - К каждому находил внимание, доброту, внимательно относился ко всем как к своим детям. Дай бог каждому иметь такого тренера. Это удивительный человек. Рады, что прикоснулись к его судьбе

На финале турнира присутствовал сын Игоря Азарова губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Среди его воспитанниц есть те, которым далеко за 70 лет, а есть те, которым около 20. Кроме того, что он был тренером, для многих он был и настоящим наставником. Многим помог выбрать свой жизненный путь – когда-то превратиться из трудного подростка в успешного человека. И конечно, тренером и наставником отец был всю жизнь и для меня, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в «МТЛ Арене» в субботу состоялся настоящий праздник баскетбола, и пожелал всем участникам новых побед.