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НовостиСпорт28 мая 2023 7:27

Тольяттинский «Акрон» одержал волевую победу над «Велесом»

Матч в Домодедово закончился со счетом 2:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
После 33 туров тольяттинцы занимают 11 место в турнирной таблице Первой лиги. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

После 33 туров тольяттинцы занимают 11 место в турнирной таблице Первой лиги. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» обыграл на выезде «Велес» в матче 33 тура Первой лиги. Встреча проходила в Домодедово и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. По ходу матча «Акрон» проигрывал 0:1 после гола Джамала Дибиргаджиева с пенальти, но во втором тайме усилиями Никиты Салтыкова и Андреса Понсе тольяттинцы отыгрались и вырвали победу.

- Заслуженная победа, - сказал после матча наставник «Акрона» Евгений Калешин. – Мы играли лучше, создали много моментов, доминировал. Очень важный для нас результат. Ребята проявили характер.

После 33 туров тольяттинцы занимают 11 место в турнирной таблице Первой лиги. Заключительный матч в сезоне «Акрон» проведет в Жигулевске 3 июня против астраханского «Волгаря».