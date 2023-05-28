Тольяттинский «Акрон» одержал волевую победу над «Велесом»

После 33 туров тольяттинцы занимают 11 место в турнирной таблице Первой лиги. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» обыграл на выезде «Велес» в матче 33 тура Первой лиги. Встреча проходила в Домодедово и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. По ходу матча «Акрон» проигрывал 0:1 после гола Джамала Дибиргаджиева с пенальти, но во втором тайме усилиями Никиты Салтыкова и Андреса Понсе тольяттинцы отыгрались и вырвали победу.

- Заслуженная победа, - сказал после матча наставник «Акрона» Евгений Калешин. – Мы играли лучше, создали много моментов, доминировал. Очень важный для нас результат. Ребята проявили характер.

После 33 туров тольяттинцы занимают 11 место в турнирной таблице Первой лиги. Заключительный матч в сезоне «Акрон» проведет в Жигулевске 3 июня против астраханского «Волгаря».