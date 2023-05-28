Мужчина утонул в озере в Самарской области 27 мая 2023 года

Работу осложняли нулевая видимость и илистый грунт. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В озере на территории садово-дачного товарищества «Дубки» в Волжском районе Самарской области утонул 73-летний мужчина. Его тело со дна водоема достали водолазы, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области. Случилось это в субботу, 27 мая 2023 года.

- За помощью к спасателям обратились родственники погибшего. В 16:25 на место происшествия был направлен поисково-спасательный отряд специального назначения, - рассказали в региональном ПСС.

Тело мужчины удалось достать только в 18:40. Работу осложняли нулевая видимость и илистый грунт. Тело искали три водолаза. Нашли погибшего в 10 метрах от берега на трехметровой глубине.