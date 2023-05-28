«КП-Самара» стала победителем фестиваля «Пресса-2023»

На фото губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Самарской областной организации Союза журналистов Ирина Цветкова и главный редактор «КП-Самара» Ольга Новикова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Струковском саду в Самаре в субботу, 27 мая 2023 года, прошел 28-й фестиваль журналистики «Пресса-2023». Одним из его победителей стал самарский филиал «Комсомольской правды».

- «Комсомольская правда» традиционно порадовала гостей и жителей города выездной медиастудией. Наши радиоведущие вещали в прямом эфире прямо с площадки. У нас в гостях побывали первые лица. Пусть так будет всегда, и не только в День прессы, - поделилась впечатлениями директор самарского филиала «Комсомольской правды» Олеся Шакурова.

Напомним, «КП-Самара» подготовила для горожан интересную программу с выставками и мастер-классами. Прямо из Струковского сада вещала выездная студия радио «КП-Самара», гостями которой стали известные горожане, в том числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина.